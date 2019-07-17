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РИА Новости

День авиации ВМФ России

01:57
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый серийный противолодочный самолет Ил-38Н во время торжественной передачи представителям морской авиации ВМФ России
Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н во время торжественной передачи представителям морской авиации ВМФ России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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17 июля ежегодно в России отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ).
Праздник был учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности", а дата выбрана в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем. 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота в воздух и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от ударов германских самолетов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе боя, закончившегося полной победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-морского флота.
С момента зарождения самолетостроения в России делались попытки использовать аэропланы для нужд армии и флота. В 1909 году капитан Лев Мациевич на заседании Морского технического комитета в докладе "О типе морского аэроплана" изложил идею о возможности использования летательных аппаратов с кораблей. Он же разработал проект специального аэроплана с усиленным шасси, что вызывалось условиями посадки на корабль. Весной 1910 года группа российских морских офицеров и нижних чинов была отправлена для обучения воздухоплаванию за границу.
История морской авиации началась в 1910-1911 годах с создания первых гидросамолетов и успешного опыта взлета и посадки самолета на надводный корабль. В марте 1910 года французский инженер Анри Фабр совершил первый успешный взлет с воды на гидросамолете, а в августе 1911 года – первый полет на самолете-амфибии. Первый в России поплавковый самолет построил инженер Яков Гаккель в феврале 1911 года. Первый успешный взлет колесного самолета с палубы корабля был выполнен в ноябре 1910 года американским летчиком Юджином Эли с крейсера "Бирмингем"; он же в январе 1911 года осуществил первую успешную посадку самолета на палубу крейсера "Пенсильвания".
Для подъема отечественного морского самолетостроения в 1911-1913 годах русским правительством были закуплены самолеты за рубежом. Такие же самолеты в модифицированном виде потом строились на отечественных заводах.
Первыми корабельными самолетами стали гидросамолеты, спускаемые подъемным краном на воду для взлета и поднимаемые на корабль с воды после посадки, что объяснялось дешевизной и простотой исполнения такого способа организации полетов на море. В российском флоте впервые в мире еще в 1913 году было начато переоборудование пароходов в авиатранспорты.
Первые подразделения морской авиации в России были сформированы в составе Балтийского и Черноморского флотов в 1912-1914 годах. В 1915-1916 годах на вооружение поступили отечественные летающие лодки М-5 и М-9 Дмитрия Григоровича, отличавшиеся высокими для того времени летными характеристиками. К началу Первой мировой войны Россия имела 65 морских военных самолетов.
В ходе войны наряду с задачами дозора, разведки, целеуказания и корректировки артиллерийского огня морская авиация стала вести поиск подводных лодок, прикрывать корабли и пункты базирования, наносить бомбовые удары по морским и наземным целям. К 1917 году морская авиация ВМФ Российской империи насчитывала 269 гидросамолетов, летающих лодок отечественных конструкций и колесных истребителей иностранного производства.
Регулярные части советской морской авиации были созданы в 1918 году и принимали участие в Гражданской войне, взаимодействуя с кораблями и войсками в боях под Петроградом (ныне Санкт-Петербург), на Балтике, Черном море, на реках Волга, Кама, Северная Двина и Онежском озере.
В 1920 году морская авиация была передана в Рабоче-крестьянский Красный Воздушный Флот (с 1924 года – Военно-воздушные силы Рабоче-крестьянской Красной армии, ВВС РККА). С мая 1935 года по январь 1937 года она входила в состав Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ), затем вновь была переподчинена ВВС РККА. В 1938 году были созданы ВВС ВМФ, которые к началу Великой Отечественной войны (1941-1945) насчитывали около 2,5 тысяч самолетов. Из них были сформированы на каждом флоте (Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и Северном) по две авиационные бригады и по несколько отдельных эскадрилий. Морская авиация в своем составе имела 45% истребителей, 25% самолетов-разведчиков, 14% бомбардировщиков и 10% торпедоносцев.
В начале Великой Отечественной войны советская морская авиация действовала в основном на сухопутных фронтах. В августе-сентябре 1941 года летчики Балтийского флота совершили восемь налетов на Берлин и другие объекты Германии. С 1943 года главные усилия морской авиации были направлены на уничтожение кораблей и морских транспортных средств противника. Всего на счету советских морских летчиков свыше 700 потопленных кораблей и 5,5 тысяч уничтоженных самолетов противника. 241 авиатору было присвоено звание Героя Советского Союза, а пять человек удостоены его дважды.
В послевоенные годы морская авиация прошла перевооружение на реактивные самолеты, получила новые средства поражения – управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, торпеды и ракеты с ядерными зарядами и др. В 1960-1961 годах была ликвидирована минно-торпедная и истребительная авиация и созданы новые рода авиации – ракетоносная и противолодочная. С созданием советских авианесущих кораблей появилась палубная авиация.
После распада СССР части морской авиации, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Вооруженных Сил РФ.
В современной России морская авиация является родом сил Военно-морского флота, предназначенным для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Основу морской авиации составляют самолеты и вертолеты различного назначения.
Функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную).
По месту базирования подразделяется на палубную авиацию (на авианесущих кораблях) и авиацию берегового базирования (на аэродромах).
Дальнейшее развитие авиации ВМФ идет в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой устойчивости.
В 2017 году морскую авиацию ВМФ пополнили новые летательные аппараты, велось обновление имеющейся техники по нескольким направлениям. Так, шла работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации ВМФ на самолеты Су-30СМ.
В 2018 году в морской авиации продолжилась работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы, в том числе модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, который в ближайшем будущем составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок.
В 2019 году морская авиация продолжит получать самолеты Су-30СМ в рамках программы по замене авиационного парка. Главным командованием ВМФ также ведется подготовка к приему в состав морской авиации ВМФ самолетов-амфибий Бе-200 в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов. Кроме того, планируется модернизация новыми противолодочными комплексами самолетов-амфибий Бе-12. Это позволит повысить их боевую эффективность и успешно выполнять задачи по прямому предназначению.
Начальник морской авиации ВМФ России – генерал-майор Игорь Кожин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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