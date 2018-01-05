Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Многофункциональный истребитель Су-30СМ станет основным самолетом сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил начальник моравиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.
"В 2017 году мы вели обновление по нескольким направлениям. Так, продолжалась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ — он станет нашим базовым самолетом", — сказал Кожин, слова которого процитировал в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Он отметил, что в 2018 году в морской авиации ВМФ продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы.
"Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н "Новелла" и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М. На ближайшую перспективу Ка-27М составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок", — уточнил начальник морской авиации ВМФ России.
Су-30 М2 – ударный самолет с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30, оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час, а его боевой радиус превышает 1,5 тысячи километров.
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) — советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Этот тип истребителей активно поставлялся на экспорт во множество стран. Было разработано и выпущено множество различных модификаций, включая палубные.
Су-25 - советский/российский бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
Ту-160, "Белый лебедь" - советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Самый крупный сверхзвуковой самолет в мире, и самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.
Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, также позиционируемый как фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям в любое время суток. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+".
Ил-76 - тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.
С-22, "Илья Муромец" - четырехмоторный цельнодеревянный бомбардировщик-биплан, выпускавшийся в России на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1913-1918 годов. На самолете поставлен ряд рекордов грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Участвовал в Первой мировой войне.
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - самый быстрый винтовой самолет. Единственный в мире принятый на вооружение и серийно производившийся турбовинтовой бомбардировщик. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.
Ил-2, "Летающий танк" - советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 36 тысяч единиц.
Як-9 - советский одномоторный самолёт-истребитель, был самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года, всего было построено 16 769 самолетов.
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