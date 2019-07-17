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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде

Вчера, 11:00
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Как вы это делаете?!
Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде
Вчера, 11:00
Пока одни не принимают компьютерный спорт всерьёз, кибератлеты при полных трибунах борются за призовые фонды, доходящие до 1,5 млрд рублей. И вскоре могут поехать на Олимпиаду. Президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит – о том, почему к киберсоревнованиям готовятся с психологом, а участвовать в них – огромная физическая нагрузка.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказывает о том, как состязания в компьютерных играх признали видом спорта, делят ли компьютерный спорт на мужской и женский и зачем киберспортсменам персональные тренеры и психологи. А также объясняет, почему большинство стрелялок надо запретить, почему киберспортсмены не болеют игроманией и когда появятся первые олимпийские чемпионы по компьютерному спорту.
Спрашиваем Дмитрия Смита "Как вы это делаете?!" и узнаём:
1:30 Почему киберспорт можно сравнить с вождением гоночного авто Формулы-1
3:50 Что делать, если чтобы основать Федерацию, нужен вид спорта, а чтобы признать вид спорта, нужна Федерация
5:20 Может ли киберспортсмен участвовать в соревнованиях из дома
8:50 На каких стадионах можно поболеть за киберспортсменов и как их изолируют от шума трибун
11:30 Нужны ли киберспортсменам трудовые книжки
12:00 Как киберспортсмены готовятся к соревнованиям и зачем им психолог и спортивный тренер
14:00 Из чего складываются многомиллионные (а порой многомиллиардные) призовые фонды
16:50 Почему в компьютерном спорте есть отдельные соревнования для женщин, но нет отдельных для мужчин
18:20 Какими видами киберспорта можно начать заниматься хоть в 80 лет, а какие пора бросать уже в 25
21:00 Какие травмы может получить киберспортсмен
23:00 Почему киберспортсмены проводят перед компьютером меньше времени, чем геймеры, и почти не подвержены игромании
25:00 Что делать родителям игромана
27:00 Какие профессии будущего создаст компьютерный спорт
33:00 В чём разница между насилием и спортивной агрессией и почему большинство стрелялок надо запретить
37:20 Когда киберспорт войдёт в программу Олимпийских игр
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!КиберспортПодкастНаталья Лосева
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