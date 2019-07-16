Боевики обстреляли населенный пункт в сирийской Латакии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия", - сообщил он.
Бакин отметил, что на сегодняшний день восстановлено 32012 жилых домов, 876 образовательных и 180 медицинских учреждений. Отремонтировано 1071 километр автомобильных дорог.