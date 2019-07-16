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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли населенный пункт в сирийской Латакии

Вчера, 22:02
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии
На передовой позиции армии САР в горной Латакии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия", - сообщил он.
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Бакин отметил, что на сегодняшний день восстановлено 32012 жилых домов, 876 образовательных и 180 медицинских учреждений. Отремонтировано 1071 километр автомобильных дорог.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияВ мире
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