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РИА Новости

В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме

Вчера, 21:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины после пожара в частном доме в Коми, сообщает региональное СУСК РФ.
Пожар произошел в частном доме в селе Пезмег Корткеросского района сегодня ночью.
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"Как установлено в ходе проверки, в результате пожара погибло трое местных жителей, которые употребляли в доме спиртное", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти и причины пожара назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
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