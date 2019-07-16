В Коми три человека погибли при пожаре в частном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин и женщины после пожара в частном доме в Коми, сообщает региональное СУСК РФ.
Пожар произошел в частном доме в селе Пезмег Корткеросского района сегодня ночью.
"Как установлено в ходе проверки, в результате пожара погибло трое местных жителей, которые употребляли в доме спиртное", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти и причины пожара назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.