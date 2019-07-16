Калининградец отсудил у соседа-пасечника 15 тысяч рублей за укусы пчел

КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Суд взыскал компенсацию в размере 15 тысяч рублей с хозяина пасеки в пользу его соседа, ужаленного пчелами, сообщила пресс-служба Багратионовского районного суда Калининградской области.

Как отметили в суде, с иском о взыскании компенсации морального вреда обратился житель города Мамоново Калининградской области, который сообщил, что сентябре 2018 года пчелы с пасеки, которую держит на соседнем дачном участке ответчик, его ужалили. В результате развилась аллергическая реакция, мужчина обратился в больницу, ему пришлось пройти длительное лечение.

"Суд пришел к выводу, что несоблюдение ответчиком требований по содержанию пчелиной пасеки, отсутствие надлежащего забора, препятствовавшего свободному доступу пчел на участок истца, находится в прямой причинно-следственной связи с вредом, причиненным истцу из-за укусов пчел. Багратионовский районный суд взыскал с собственника пасеки в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что согласно Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел, ульи с пчелами можно размещать на расстоянии не менее трех метров от границ соседних земельных участков, или без ограничений по расстояниям, при условии, если они отделены от соседнего земельного участка глухим забором или густым кустарником, или строением высотой не менее двух метров.