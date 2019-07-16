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РИА Новости

Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе

Вчера, 20:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства.
"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в "нормандской формате" (Франция, Германия, Россия и Украина - ред.) в Париже, которые должны дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отметила, что Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость прогресса в вопросах обмена пленными и завершении отвода сил в районе Станице Луганской.
"Владимир Зеленский и Ангела Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины", - добавили в пресс-службе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
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