Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в "нормандской формате" (Франция, Германия, Россия и Украина - ред.) в Париже, которые должны дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба отметила, что Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость прогресса в вопросах обмена пленными и завершении отвода сил в районе Станице Луганской.