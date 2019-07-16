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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани разработают план по сохранению зеленых зон

Вчера, 20:43
17
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края совместно с профильными ведомствами разработают алгоритм решения проблемы по сохранению зеленых зон в регионе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).
'Как показали выездные мероприятия, проведенные парламентариями, не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет. Некоторые территории, занятые зелеными насаждениями, имеют такой вид разрешенного использования, который не позволяет использовать их по прямому назначению. В отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вопрос был поднят в ходе очередной сессии ЗСК во вторник. "Губернатор (Краснодарского края) поручил профильным ведомствам совместно с депутатами разработать четкий и прозрачный алгоритм решения проблемы по каждому муниципальному образованию", - отметили в ведомстве.
"Зеленые зоны – это один из показателей, по которому люди оценивают комфорт, удобство проживания. Выдвинутые президентом национальные проекты "Жилье и городская среда", "Экология" заставляют нас внимательно отнестись к состоянию зеленых зон. На ближайшую перспективу программа минимум – это сохранить имеющиеся, программа максимум – приумножить зеленые зоны. Состояние, в котором находится реализация нашего закона, оптимизма не вселяет", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
Отмечается, что глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях. Как пояснил спикер, в рамках выездных мероприятий парламентариев, приемов граждан вопросом номер один будет состояние зеленых зон.
"Даже сомнений нет, что структурные подразделения проводят системную работу, она кропотливая, напряженная. Но ее надо сделать более публичной. Чтобы и люди помогали нам лучше контролировать. Тогда у чиновников на муниципальном уровне будет понимание, что изменить целевое назначение земли в парковой зоне никто не позволит. Думаю, совместными усилиями сделать это нам удастся", – добавил спикер ЗСК.
Вчера, 13:45
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