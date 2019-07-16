На Кубани разработают план по сохранению зеленых зон

КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края совместно с профильными ведомствами разработают алгоритм решения проблемы по сохранению зеленых зон в регионе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края (ЗСК).

'Как показали выездные мероприятия, проведенные парламентариями, не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет. Некоторые территории, занятые зелеными насаждениями, имеют такой вид разрешенного использования, который не позволяет использовать их по прямому назначению. В отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос был поднят в ходе очередной сессии ЗСК во вторник. "Губернатор (Краснодарского края) поручил профильным ведомствам совместно с депутатами разработать четкий и прозрачный алгоритм решения проблемы по каждому муниципальному образованию", - отметили в ведомстве.

"Зеленые зоны – это один из показателей, по которому люди оценивают комфорт, удобство проживания. Выдвинутые президентом национальные проекты "Жилье и городская среда", "Экология" заставляют нас внимательно отнестись к состоянию зеленых зон. На ближайшую перспективу программа минимум – это сохранить имеющиеся, программа максимум – приумножить зеленые зоны. Состояние, в котором находится реализация нашего закона, оптимизма не вселяет", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Отмечается, что глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях. Как пояснил спикер, в рамках выездных мероприятий парламентариев, приемов граждан вопросом номер один будет состояние зеленых зон.