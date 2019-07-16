Более 10 тысяч ям ликвидировали во дворах Подмосковья за полтора месяца

"Эта работа в настоящее время продолжается. Любой неравнодушный житель Московской области может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал "Добродел", в котором имеется соответствующий раздел "Ямы во дворах", – сказал Михаил Хайкин.

Работа по ликвидации ям во дворах ведется в Московской области не первый год, в 2018 году были выполнены мероприятия по ремонту порядка 36 тысяч дефектов асфальтового покрытия. Помимо стандартного ремонта, когда дефект устраняют точечно, во дворах Подмосковья также выполняют ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, а на его место укладывается новый.