Более 10 тысяч ям ликвидировали во дворах Подмосковья за полтора месяца

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подмосковные дорожные службы ликвидировали более 10 тысяч ям к середине июля, что составляет почти половину от общего количества таких дефектов во дворах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина. Как уточнил министр, с начала текущего года было оцифровано и занесено в единую базу данных более 20 тысяч ям.
"Эта работа в настоящее время продолжается. Любой неравнодушный житель Московской области может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал "Добродел", в котором имеется соответствующий раздел "Ямы во дворах", – сказал Михаил Хайкин.
Еженедельно в каждом муниципалитете должно устраняться как минимум 10% от общего количества оцифрованных ям во дворах, согласно поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Работа по ликвидации ям во дворах ведется в Московской области не первый год, в 2018 году были выполнены мероприятия по ремонту порядка 36 тысяч дефектов асфальтового покрытия. Помимо стандартного ремонта, когда дефект устраняют точечно, во дворах Подмосковья также выполняют ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, а на его место укладывается новый.