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РИА Новости

Сенатор-демократ выступила против утверждения Эспера главой Пентагона

Вчера, 19:39
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© AP Photo / Chuck BurtonМарк Эспер
Марк Эспер
© AP Photo / Chuck Burton
Марк Эспер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Сенатор-демократ, кандидат в президенты США Элизабет Уоррен выступила против утверждения Марка Эспера министром обороны.
На слушаниях по кандидатуре Эспера в сенате Уоррен напомнила, что тот был ведущим лоббистом оборонной корпорации Raytheon. Она потребовала от Эспера отказаться от рассмотрения контрактов с Raytheon, если его утвердят министром обороны, но тот отказался это подтвердить. По словам Уоррен, только при увольнении из Raytheon Эспер получил более 1 миллиона долларов.
"Американцы должны знать, что вы принимаете решения в интересах безопасности нашей страны, а не в собственных финансовых интересах. Вы не можете дать комитету таких обязательств. Это означает, что вы не должны быть утверждены на посту министра обороны", - заявила Уоррен.
Демократы находятся в меньшинстве в сенате и, таким образом, не могут помешать утверждению Эспера, если против него не выступят хотя бы несколько республиканцев.
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