Сенатор-демократ выступила против утверждения Эспера главой Пентагона

На слушаниях по кандидатуре Эспера в сенате Уоррен напомнила, что тот был ведущим лоббистом оборонной корпорации Raytheon. Она потребовала от Эспера отказаться от рассмотрения контрактов с Raytheon, если его утвердят министром обороны, но тот отказался это подтвердить. По словам Уоррен, только при увольнении из Raytheon Эспер получил более 1 миллиона долларов.