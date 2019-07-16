США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США считают, что РФ в Средиземном море и Европе бросает вызов США, заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Стратегические цели России в Черном море, вероятно, заключаются в поддержании доступа в Средиземное море и обеспечении собственной безопасности, а ее присутствие в Средиземном море позволяет проецировать военную силу. Военно-морская деятельность России в Черном море и на востоке Средиземного моря, вероятно, направлена на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников и их свободе маневрирования", - заявил Эспер в письменных показаниях конгрессу.

"Одновременно с этим Россия добивается права вето относительно стран на своей периферии в том, что касается их решений в области правительства, экономики и дипломатии, чтобы ослабить или разрушить НАТО и изменить европейские экономические структуры и структуры безопасности в свою пользу", - заявил Эспер.