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РИА Новости

США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер

Вчера, 19:02
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США считают, что РФ в Средиземном море и Европе бросает вызов США, заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Стратегические цели России в Черном море, вероятно, заключаются в поддержании доступа в Средиземное море и обеспечении собственной безопасности, а ее присутствие в Средиземном море позволяет проецировать военную силу. Военно-морская деятельность России в Черном море и на востоке Средиземного моря, вероятно, направлена на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников и их свободе маневрирования", - заявил Эспер в письменных показаниях конгрессу.
Министр армии США Марк Эспер
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"Одновременно с этим Россия добивается права вето относительно стран на своей периферии в том, что касается их решений в области правительства, экономики и дипломатии, чтобы ослабить или разрушить НАТО и изменить европейские экономические структуры и структуры безопасности в свою пользу", - заявил Эспер.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
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