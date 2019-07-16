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РИА Новости

Суд взыскал 55 миллионов рублей с аэропорта "Домодедово"

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочий на территории строительства нового терминала аэропорта "Домодедово"
Рабочий на территории строительства нового терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд по иску Росприроднадзора взыскал с международного аэропорта "Домодедово" более 55 миллионов рублей, следует из опубликованной во вторник резолютивной части постановления суда.
"Взыскать с ООО "Международный аэропорт Домодедово" сумму вреда, причиненного водному объекту ручью Безымянному, притоку реки Гнилуша, вследствие нарушения водного законодательства за период с 6 июля по 27 июля 2017 года... в бюджет городского округа Домодедово", - говорится в судебном акте.
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Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, отменила решение арбитражного суда Московской области, который в мае полностью отклонил иск. Ведомство в августе 2017 года выявило, что аэропорт сбрасывает ливневые сточные воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ. Росприроднадзор издал постановление о назначении административного наказания в виде взыскания штрафа в размере вреда, причиненного водному объекту.
Суд первой инстанции отклонил иск, указав в решении на нарушение истцом правил исследования проб сточных и природных вод. В частности, как отметил суд, из протоколов невозможно определить, исследовал ли эксперт пробы сточных вод аэропорта или какие-то иные, не относящиеся к данной проверке, так как маркировка в протоколах отбора проб отсутствует.
Десятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2018 года также отменил решение подмосковного арбитража, отказавшегося взыскать с "Домодедово" более 834 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного тому же притоку реки Гнилуши за период с 18 мая по 28 июня 2017 года. Однако кассационная инстанция в марте отменила постановлении апелляции и поддержала выводы первой инстанции.
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Подмосковное министерство экологии в марте 2017 года сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта "Домодедово". По данным министерства, сброс произошел с территории аэропорта. Как отметили в ведомстве, загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха. Со своей стороны, "Домодедово" сообщало, что сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод, работают в штатном режиме, а финансирование и реализация природоохранных мероприятий аэропорта осуществляется на основе федеральной целевой программы и комплексных планов технологического развития предприятий.
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РосприроднадзорДомодедово (аэропорт)РоссияПроисшествия
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