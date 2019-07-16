Защита Кочаряна подала жалобу против приостановки дела

ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представила еще одну кассационную жалобу против отмены Апелляционным судом решения о приостановлении дела, сообщила во вторник пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
В конце июня Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд. Кочарян сам пришел в изолятор, куда и был помещён. На минувшей неделе команда адвокатов Кочаряна представила кассационную жалобу для отмены избранной в его отношении меры пресечения.
"Сегодня защита Кочаряна подала в Кассационный суд жалобу против отмены решения о приостановлении дела и направлении его в КС", - сообщила Саакова в Facebook.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.