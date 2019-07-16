Суд Киева рассмотрит иск структуры раскольника Филарета в ускоренном режиме

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева в порядке упрощенного искового производства рассмотрит иск возглавляемой раскольником Филаретом структуры к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому ее устав утратил силу, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - говорится в сообщении.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.