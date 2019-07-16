Суд Киева рассмотрит иск структуры раскольника Филарета в ускоренном режиме

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева в порядке упрощенного искового производства рассмотрит иск возглавляемой раскольником Филаретом структуры к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому ее устав утратил силу, сообщила во вторник пресс-служба суда.
"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - говорится в сообщении.
25 июня, 15:37Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.