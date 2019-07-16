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РИА Новости

Россия заинтересована в демократичных выборах на Украине, заявили в Госдуме

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы выборы любого уровня на Украине были демократичными, и не предпринимала попыток вмешаться в выборный процесс в этой стране, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление СБУ.
Ранее врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
"Совершенно очевидно, что у нас не было никакого интереса вмешиваться в украинские выборы. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы эти процессы были максимально демократичными, чтобы все граждане Украины имели право беспрепятственно голосовать и на выборах президента, и на всех остальных выборах", - сказал Морозов РИА Новости.
Парламентарий в то же время отметил, что некоторые украинские граждане искусственно были лишены права голосовать на выборах.
"Нас, конечно, озадачивает то, что украинские власти многих своих граждан искусственно лишают права голоса - это касается тех, кто живет в Донецкой и Луганской (самопровозглашенных - ред.) республиках, в Крыму, на территории России, как известно, не было организовано голосование. Но мы просто учли, что часть украинцев не принимала участие в этих выборах, но никакого воздействия со стороны РФ не было и быть не могло", - сказал Морозов.
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Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко называла попыткой повлиять на выборы телемост между украинским и российским каналами.
Москва в свою очередь неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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