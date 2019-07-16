В Костроме пресекли деятельность "экстрасенсов", обманывающих клиентов

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Жительница Костромы перевела более полумиллиона рублей "экстрасенсам", которые убедили ее по интернету в необходимости снятия порчи, в рамках расследования полицейские выявили деятельность группы из 15 "магов", наживавшихся на доверии граждан, сообщило УМВД по региону во вторник.

В феврале 2019 года в дежурную часть УМВД с заявлением обратилась жительница Костромы, которая пожаловалась, что перевела мошенникам 537 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в канун Нового года выбирала платье в интернете и, увидев рекламу, решила воспользоваться помощью экстрасенсов.

"Через некоторое время костромичке перезвонил помощник мага, переключил ее на самого гуру, ну а тот весьма убедительно объяснил женщине, что проблема стоит не в выборе платья, а в "сгустившихся тучах" над ее здоровьем и личной жизнью. В итоге, стремясь исправить положение, за месяц потерпевшая перевела целителям более полумиллиона рублей", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что колл-центр аферистов обосновался в Санкт-Петербурге, и в целях конспирации каждые несколько месяцев менял место своей дислокации, информирует УМВД. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии и в сопровождении следователя и эксперта нагрянули в офис в самый разгар рабочего дня. На момент проведения операции в помещении находились 15 человек.

Было установлено, что роли между участниками преступной группы были строго распределены. Администратор принимал сообщения и следил за тем, чтобы в здание не проникли посторонние.

"Затем в дело вступали "разводилы", убеждающие клиентов в наличии у них проблем. На следующем этапе "эстафетную палочку" перенимали помощники экстрасенсов. А окончательную точку в афере ставили сами магистры оккультных знаний. Именно они убеждали клиентов оплатить их услуги и максимально затягивали время исцеления ради получения постоянного источника дохода", - сообщает ведомство.

В ходе обыска правоохранители обнаружили базу, содержащую имена десятков клиентов колл-центра из различных регионов России, в число которых вошла и жительница Костромы, написавшая заявление. Троих членов преступной группы, непосредственно участвовавших в обмане костромички, полицейские доставили для разбирательства в Кострому.