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РИА Новости

В Костроме пресекли деятельность "экстрасенсов", обманывающих клиентов

Вчера, 17:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Жительница Костромы перевела более полумиллиона рублей "экстрасенсам", которые убедили ее по интернету в необходимости снятия порчи, в рамках расследования полицейские выявили деятельность группы из 15 "магов", наживавшихся на доверии граждан, сообщило УМВД по региону во вторник.
В феврале 2019 года в дежурную часть УМВД с заявлением обратилась жительница Костромы, которая пожаловалась, что перевела мошенникам 537 тысяч рублей. Женщина рассказала, что в канун Нового года выбирала платье в интернете и, увидев рекламу, решила воспользоваться помощью экстрасенсов.
"Через некоторое время костромичке перезвонил помощник мага, переключил ее на самого гуру, ну а тот весьма убедительно объяснил женщине, что проблема стоит не в выборе платья, а в "сгустившихся тучах" над ее здоровьем и личной жизнью. В итоге, стремясь исправить положение, за месяц потерпевшая перевела целителям более полумиллиона рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что колл-центр аферистов обосновался в Санкт-Петербурге, и в целях конспирации каждые несколько месяцев менял место своей дислокации, информирует УМВД. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии и в сопровождении следователя и эксперта нагрянули в офис в самый разгар рабочего дня. На момент проведения операции в помещении находились 15 человек.
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Было установлено, что роли между участниками преступной группы были строго распределены. Администратор принимал сообщения и следил за тем, чтобы в здание не проникли посторонние.
"Затем в дело вступали "разводилы", убеждающие клиентов в наличии у них проблем. На следующем этапе "эстафетную палочку" перенимали помощники экстрасенсов. А окончательную точку в афере ставили сами магистры оккультных знаний. Именно они убеждали клиентов оплатить их услуги и максимально затягивали время исцеления ради получения постоянного источника дохода", - сообщает ведомство.
В ходе обыска правоохранители обнаружили базу, содержащую имена десятков клиентов колл-центра из различных регионов России, в число которых вошла и жительница Костромы, написавшая заявление. Троих членов преступной группы, непосредственно участвовавших в обмане костромички, полицейские доставили для разбирательства в Кострому.
"В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судьбой остальных "экстрасенсов" занимаются правоохранители из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
2 июля, 12:55
В Петербурге женщина "сняла порчу" с подростка почти за полмиллиона рублей
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