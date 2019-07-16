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РИА Новости

В правительстве заявили, что в планах Медведева нет встречи с Додоном

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном в графике премьер-министра РФ Дмитрия Медведева нет, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
"Встречи с президентом Молдавии в графике премьера пока нет", - сказал РИА Новости Осипов.
Президент Молдавии ранее сообщил, что 17 июля намерен отправиться в РФ, чтобы обсудить с властями и руководством "Газпрома" получение скидки на газ.
В планах президента РФ Владимира Путина на 17 июля встреча с молдавским коллегой не значится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Додон во вторник обсудил необходимость заключения нового контракта на поставку газа с министром экономики Вадимом Брынзаном и кандидатом на пост главы Moldovagaz Вадимом Чебаном - его кандидатуру должно одобрить руководство "Газпрома" (российской компании принадлежит 50% акций Moldovagaz).
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Президент Молдавии также ранее заявил, что существует предварительная информация о различных преступных схемах, используемых в энергетической системе в целом и в структурах Moldovagaz в частности, которые влияют на тарифы. Он потребовал разобраться с этим вопросом.
Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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