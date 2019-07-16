В правительстве заявили, что в планах Медведева нет встречи с Додоном

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном в графике премьер-министра РФ Дмитрия Медведева нет, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

"Встречи с президентом Молдавии в графике премьера пока нет", - сказал РИА Новости Осипов.

Президент Молдавии ранее сообщил, что 17 июля намерен отправиться в РФ, чтобы обсудить с властями и руководством "Газпрома" получение скидки на газ.

В планах президента РФ Владимира Путина на 17 июля встреча с молдавским коллегой не значится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Додон во вторник обсудил необходимость заключения нового контракта на поставку газа с министром экономики Вадимом Брынзаном и кандидатом на пост главы Moldovagaz Вадимом Чебаном - его кандидатуру должно одобрить руководство "Газпрома" (российской компании принадлежит 50% акций Moldovagaz).

Президент Молдавии также ранее заявил, что существует предварительная информация о различных преступных схемах, используемых в энергетической системе в целом и в структурах Moldovagaz в частности, которые влияют на тарифы. Он потребовал разобраться с этим вопросом.