МИД Турции работает над освобождением захваченных в Африке моряков

АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. МИД Турции контактирует с властями Нигерии и Ганы по вопросу освобождения захваченных пиратами турецких моряков, говорится в полученном РИА Новости заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Как сообщил телеканал NTV ранее во вторник, сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Пираты похитили десять турецких моряков, двое из них были позднее освобождены. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.

"Вечером 13 июля судно под турецким флагом, следовавшее из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), было атаковано пиратами. Они покинули судно, захватив часть его экипажа. Судно было отбуксировано к порту Тема (Гана). Сразу же были начаты необходимые действия с властями Нигерии и Ганы для освобождения наших граждан. МИД и соответствующие ведомства Турции продолжают отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.