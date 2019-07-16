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РИА Новости

МИД Турции работает над освобождением захваченных в Африке моряков

Вчера, 17:47
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. МИД Турции контактирует с властями Нигерии и Ганы по вопросу освобождения захваченных пиратами турецких моряков, говорится в полученном РИА Новости заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Как сообщил телеканал NTV ранее во вторник, сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Пираты похитили десять турецких моряков, двое из них были позднее освобождены. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.
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"Вечером 13 июля судно под турецким флагом, следовавшее из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-д"Ивуар), было атаковано пиратами. Они покинули судно, захватив часть его экипажа. Судно было отбуксировано к порту Тема (Гана). Сразу же были начаты необходимые действия с властями Нигерии и Ганы для освобождения наших граждан. МИД и соответствующие ведомства Турции продолжают отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
Нападения пиратов на торговые судна и похищения моряков у берегов Нигерии с последующим требованием выкупа в последнее время участились. В начале января пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены. Позднее все они были освобождены.
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