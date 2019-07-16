Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов

БАКУ, 16 июл - РИА Новости. Состояние двух пострадавших из-за упавшей ветки дерева во дворце Шекинских ханов в Азербайджане остается среднетяжелым, иностранных граждан отпустили после оказания первичной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Состояние проходящего лечение в Шекинской центральной районной больнице Эльхана Мамедова расценивается как стабильное, средней тяжести. Состояние Илькина Мамедова, лечение которого продолжается в клиническом медицинском центре №1, расценивается как средней тяжести. Иностранные граждане отпущены сразу же после оказания первичной помощи", - сообщили в Минздраве.