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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов

Вчера, 17:40
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© стоп-кадр видео очевидцаМесто падения ветки дерева возрастом 500 лет в Азербайджане
Место падения ветки дерева возрастом 500 лет в Азербайджане
© стоп-кадр видео очевидца
Место падения ветки дерева возрастом 500 лет в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 16 июл - РИА Новости. Состояние двух пострадавших из-за упавшей ветки дерева во дворце Шекинских ханов в Азербайджане остается среднетяжелым, иностранных граждан отпустили после оказания первичной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ханский чинар во дворе Дворца Шекинских ханов
15 июля, 21:10
В Азербайджане умерла одна из пострадавших при ЧП у дворца Шекинских ханов
"Состояние проходящего лечение в Шекинской центральной районной больнице Эльхана Мамедова расценивается как стабильное, средней тяжести. Состояние Илькина Мамедова, лечение которого продолжается в клиническом медицинском центре №1, расценивается как средней тяжести. Иностранные граждане отпущены сразу же после оказания первичной помощи", - сообщили в Минздраве.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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