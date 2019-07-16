Минобороны разрешили увеличить количество автомобилей со спецсигналами

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны России разрешено увеличить количество автомобилей со спецсигналом, говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Минобороны РФ имело право на 20 автомобилей со спецсигналами.
"Минобороны России 22", - говорится в изменениях в указ о перечне госорганов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Количество заместителей министра обороны РФ увеличено до 12 человек после назначения бывшего главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова заместителем министра обороны, который будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации.