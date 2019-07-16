В Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней

ВОЛГОГРАД, 16 июл - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Дубовском районе Волгоградской области, карантин объявлен в радиусе 5 километров, сообщили РИА Новости в администрации региона.

По информации ведомства, в селе Петропавловка Дубовского района на одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) ветеринары обнаружили свиней, больных африканской чумой.

"Карантин объявлен в радиусе 5 километров от поселка, в котором только два ЛПХ, где содержат свиней. В эту зону другие поселке не попали", - сообщили РИА Новости в администрации.

По словам собеседника агентства, это первая вспышка заболевания в регионе с начала текущего года.