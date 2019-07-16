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РИА Новости

В Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней

Вчера, 17:38
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© Фото : Дмитрий ТупиковПоросята
Поросята
© Фото : Дмитрий Тупиков
Поросята. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 июл - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Дубовском районе Волгоградской области, карантин объявлен в радиусе 5 километров, сообщили РИА Новости в администрации региона.
По информации ведомства, в селе Петропавловка Дубовского района на одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) ветеринары обнаружили свиней, больных африканской чумой.
"Карантин объявлен в радиусе 5 километров от поселка, в котором только два ЛПХ, где содержат свиней. В эту зону другие поселке не попали", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, это первая вспышка заболевания в регионе с начала текущего года.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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