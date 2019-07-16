Московским кафе и ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендуется закрыть летние веранды из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что во вторник во второй половине дня в столице ожидаются небольшие дожди, местами грозы и порывистый ветер. Также на сайте "Метеоновости" сообщалось, что настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00.
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.