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РИА Новости

Московским кафе и ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя
Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендуется закрыть летние веранды из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что во вторник во второй половине дня в столице ожидаются небольшие дожди, местами грозы и порывистый ветер. Также на сайте "Метеоновости" сообщалось, что настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00.
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"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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МоскваРоссияОбщество
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