Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера "Ла-Ла Ленд"

За проект идет борьба между Paramount Pictures и Lionsgate. Предыдущую свою картину Шазелл снимал на Lionsgate, но, по мнению инсайдеров, у Paramount пока больше шансов получить его, учитывая значительный бюджет проекта.

Детали сюжета не разглашаются, пока известно только, что события "Вавилона" развернутся в Голливуде 1920-х годов, когда кинематограф только переходил от немого кино к звуковому. В картине будут как реальные, так и вымышленные персонажи, по аналогии с "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино.