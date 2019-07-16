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РИА Новости
Культура

Эмму Стоун пригласили сыграть в новом фильме режиссера "Ла-Ла Ленд"

Вчера, 17:55
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© AFP 2019 / Angela WeissАмериканская актриса Эмма Стоун
Американская актриса Эмма Стоун
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Эмма Стоун ведет переговоры о съемках в новом фильме "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, сообщает Variety.
За проект идет борьба между Paramount Pictures и Lionsgate. Предыдущую свою картину Шазелл снимал на Lionsgate, но, по мнению инсайдеров, у Paramount пока больше шансов получить его, учитывая значительный бюджет проекта.
Детали сюжета не разглашаются, пока известно только, что события "Вавилона" развернутся в Голливуде 1920-х годов, когда кинематограф только переходил от немого кино к звуковому. В картине будут как реальные, так и вымышленные персонажи, по аналогии с "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино.
Сейчас Шазелл работает над сериалом The Eddy для Netflix.
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