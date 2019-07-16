Власти Чувашии ежегодно выделяют около 650 млн руб на поддержку занятости

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июл – РИА Новости. Власти Чувашии ежегодно направляют порядка 650 миллионов рублей на реализацию образовательных программ по поддержке занятости населения, переквалификацию и дополнительное профессиональное образование для жителей региона, сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он принял участие в работе круглого стола на тему "Обеспечение экономики высококвалифицированными специалистами", рассказал РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По словам Игнатьева, республиканские органы власти тесно сотрудничают с вузами и предприятиями. При этом глава Чувашии выразил готовность принять дополнительные управленческие решения, чтобы максимально удовлетворить спрос работодателей на рынке труда.

Он напомнил, что в прошлом году Чувашия подключилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" в числе пилотных регионов – в Чувашии уже есть предприятия, которые успешно работают в этом направлении.

"Сегодня мероприятия по повышению эффективности производства реализуют семь предприятий. Заявки на участие в нацпроекте подали еще 23 предприятия республики. За счет господдержки повысить производительность труда смогут 60 предприятий региона", - сказал Игнатьев.