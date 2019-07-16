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РИА Новости
Чувашская республика

Власти Чувашии ежегодно выделяют около 650 млн руб на поддержку занятости

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 16 июл – РИА Новости. Власти Чувашии ежегодно направляют порядка 650 миллионов рублей на реализацию образовательных программ по поддержке занятости населения, переквалификацию и дополнительное профессиональное образование для жителей региона, сообщил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Он принял участие в работе круглого стола на тему "Обеспечение экономики высококвалифицированными специалистами", рассказал РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
По словам Игнатьева, республиканские органы власти тесно сотрудничают с вузами и предприятиями. При этом глава Чувашии выразил готовность принять дополнительные управленческие решения, чтобы максимально удовлетворить спрос работодателей на рынке труда.
Он напомнил, что в прошлом году Чувашия подключилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" в числе пилотных регионов – в Чувашии уже есть предприятия, которые успешно работают в этом направлении.

"Сегодня мероприятия по повышению эффективности производства реализуют семь предприятий. Заявки на участие в нацпроекте подали еще 23 предприятия республики. За счет господдержки повысить производительность труда смогут 60 предприятий региона", - сказал Игнатьев.

В пресс-службе добавили, что глава республики призвал руководителей предприятий и организаций Чувашии активнее участвовать в мероприятиях по повышению эффективности производства и шире использовать созданные преференции и государственную поддержку, в том числе финансовую поддержку проектов со стороны Фонда развития промышленности.
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