Москалькова и Денисова намерены обсудить с президентами вопрос помилования

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой возможность обращения к президентам двух стран с просьбами о помиловании некоторых задержанных.

"Безусловно, то, что мы с вами обсудили - что мы обратимся к руководителям наших стран о рассмотрении некоторых кейсов, некоторых наших граждан и граждан вашей страны на помилование или на какие-то другие методы, чтобы они были освобождены, - это тоже приветствуется", - сказала Денисова по итогам встречи с Москальковой в Москве.