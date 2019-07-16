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РИА Новости

Москалькова и Денисова намерены обсудить с президентами вопрос помилования

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что обсудила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой возможность обращения к президентам двух стран с просьбами о помиловании некоторых задержанных.
"Безусловно, то, что мы с вами обсудили - что мы обратимся к руководителям наших стран о рассмотрении некоторых кейсов, некоторых наших граждан и граждан вашей страны на помилование или на какие-то другие методы, чтобы они были освобождены, - это тоже приветствуется", - сказала Денисова по итогам встречи с Москальковой в Москве.
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Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаПолитика
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