В Самарской области четыре человека погибли в ДТП

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик во вторник столкнулись в Самарской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, еще один человек пострадал, сообщил областной главк МВД.
ДТП произошло около 14.30 (13.30 мск) на 1074-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе Самарской области.
"Произошло столкновение… автомобиля LADA Granta и "КамАЗа". В результате ДТП четыре человека, передвигавшиеся в легковушке, среди которых были двое несовершеннолетних детей, погибли, пострадал водитель большегруза", - говорится в сообщении.
В настоящее время личности участников ДТП и все обстоятельства устанавливаются. Сотрудники ГИБДД на месте организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других автомобилей.
По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.