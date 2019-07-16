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РИА Новости

Москалькова приветствует любые шаги по возврату россиян и украинцев

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой заявила, что приветствует любые шаги, которые позволят достичь договоренности по возвращению граждан России и Украины на родину к привычной жизни.

"Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен правом заниматься обменами, но я всячески приветствую любые шаги по договоренности между украинской стороной и российской стороной которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи и возвращению к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек", - сказала российский омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Вчера, 16:16
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