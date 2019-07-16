Москалькова приветствует любые шаги по возврату россиян и украинцев

"Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен правом заниматься обменами, но я всячески приветствую любые шаги по договоренности между украинской стороной и российской стороной которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи и возвращению к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек", - сказала российский омбудсмен.