Москалькова приветствует любые шаги по возврату россиян и украинцев

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой заявила, что приветствует любые шаги, которые позволят достичь договоренности по возвращению граждан России и Украины на родину к привычной жизни.
"Уполномоченный по правам человека в РФ не наделен правом заниматься обменами, но я всячески приветствую любые шаги по договоренности между украинской стороной и российской стороной которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи и возвращению к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек", - сказала российский омбудсмен.