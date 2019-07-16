На Украине завели дело после отравления людей в пиццерии

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские завели уголовное дело в связи с отравлением людей в пиццерии в украинском городе Луцк, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после посещения пиццерии в Луцке в больницу с отравлением попали десять человек. Позже их число возросло до 13.