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РИА Новости

На Украине завели дело после отравления людей в пиццерии

Вчера, 16:15
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские завели уголовное дело в связи с отравлением людей в пиццерии в украинском городе Луцк, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после посещения пиццерии в Луцке в больницу с отравлением попали десять человек. Позже их число возросло до 13.
"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
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