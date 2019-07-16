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РИА Новости

В Твери ребенок получил травму на аттракционе

Вчера, 16:11
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. СК начал проверку обстоятельств, при которых в парке аттракционов торгово-развлекательного центра в Твери получил травмы головы четырехлетний мальчик, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Информация о травмировании ребенка в семейном парке активного отдыха торгово-развлекательного центре "Рубин-2" поступила следователям 15 июля 2019 года.
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"Установлено, что в дневное время малолетний, находясь в развлекательном комплексе, играл на аттракционе. При съезде с аттракциона по матам мальчик ударился головой о металлическую конструкцию, которая открылась в результате открепления "липучек", получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибленной раны головы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в больницу. СК объявил о начале проверки по факту случившегося.
"На месте происшествия проведен осмотр, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - информирует следствие.
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Следственный комитет РФВоронежТверьПроисшествия
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