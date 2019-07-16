Суд арестовал машину и деньги министра лесного комплекса Иркутской области

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд по ходатайству следователей арестовал автомобиль Volkswagen Touareg министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверде, а также деньги, лежащие в одном из банков Иркутска, по делу о незаконной рубке на территории заказника "Туколонь", сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что он задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным СК, в рамках дела о незаконной рубке на территории заказника "Туколонь" следователи установили имущество Сергея Шеверде: автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 миллиона рублей, а также деньги - 80 тысяч долларов и два миллиона рублей, - обнаруженные в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска.