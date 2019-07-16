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РИА Новости

В Нижегородской области обнаружили свалку химотходов

Вчера, 15:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники министерства экологии Нижегородской области начали проверку по факту разлива химических отходов в Дзержинске, сообщили РИА Новости в министерстве.
Сообщение о свалке химотходов и фотографии с лужами в лесополосе под Дзержинском были опубликованы на сайте круглосуточной экологической диспетчерской минэкологии Нижегородской области.
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"Специалисты экологического надзора и охраны окружающей среды минэкологии Нижегородской области проводят контрольно-надзорные мероприятия по факту разлива химических отходов, о котором сообщили жители Дзержинска в экологическую диспетчерскую службу министерства. Специалисты незамедлительно выехали на место и уже проводят необходимые исследования", - сообщили РИА Новости в министерстве.
По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды, подчеркнули в минэкологии региона.
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ДзержинскийНижегородская областьРоссияПроисшествия
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