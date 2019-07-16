В Нижегородской области обнаружили свалку химотходов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники министерства экологии Нижегородской области начали проверку по факту разлива химических отходов в Дзержинске, сообщили РИА Новости в министерстве.

Сообщение о свалке химотходов и фотографии с лужами в лесополосе под Дзержинском были опубликованы на сайте круглосуточной экологической диспетчерской минэкологии Нижегородской области.

"Специалисты экологического надзора и охраны окружающей среды минэкологии Нижегородской области проводят контрольно-надзорные мероприятия по факту разлива химических отходов, о котором сообщили жители Дзержинска в экологическую диспетчерскую службу министерства. Специалисты незамедлительно выехали на место и уже проводят необходимые исследования", - сообщили РИА Новости в министерстве.