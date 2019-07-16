В подмосковной Ивантеевке построят детский сад на 190 мест

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Трехэтажный детский сад на 190 мест построят к 2020 году на улице Хлебозаводская города Ивантеевка Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Ввод в эксплуатацию детского сада намечен на 2020 год", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Руслана Тагиева.
Отмечается, что площадь здания составит около 3,5 тысячи квадратных метров. В сооружении оборудуют восемь групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также административные и технические помещения.
Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.