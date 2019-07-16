В СР поддержали идею конфискации имущества коррупционеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Позиция главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров полностью соответствует позиции фракции "Справедливая Россия", которая ранее внесла в Госдуму пакет антикоррупционных законопроектов, заявил лидер СР Сергей Миронов РИА Новости.

Ранее Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.

"Позиция председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина относительно конфискации имущества коррупционеров полностью соответствует позиции нашей фракции "Справедливая Россия". Мы много лет настаиваем на том, чтобы вернуть в Уголовный кодекс полноценный механизм конфискации имущества, нажитого коррупционным путем. Более того, предлагаем распространить конфискацию и на ближайших родственников коррупционеров", - сказал Миронов.

Он напомнил, что соответствующий законопроект, который фракция внесла в Думу в феврале 2015 года, был спустя два года отклонен парламентским большинством; против него выступило и правительство.

В то же время, подчеркнул Миронов, в прошлом месяце "Справедливая Россия" инициировала новый пакет антикоррупционных законопроектов. Депутаты тогда предложили ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, что позволит подойти с антикоррупционными мерками к любому чиновнику, живущему не по средствам; предлагаем обязать совершеннолетних детей чиновников декларировать доходы и отменить условное наказание для взяточников.