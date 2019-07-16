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РИА Новости

В СР поддержали идею конфискации имущества коррупционеров

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Позиция главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров полностью соответствует позиции фракции "Справедливая Россия", которая ранее внесла в Госдуму пакет антикоррупционных законопроектов, заявил лидер СР Сергей Миронов РИА Новости.
Ранее Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.
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"Позиция председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина относительно конфискации имущества коррупционеров полностью соответствует позиции нашей фракции "Справедливая Россия". Мы много лет настаиваем на том, чтобы вернуть в Уголовный кодекс полноценный механизм конфискации имущества, нажитого коррупционным путем. Более того, предлагаем распространить конфискацию и на ближайших родственников коррупционеров", - сказал Миронов.
Он напомнил, что соответствующий законопроект, который фракция внесла в Думу в феврале 2015 года, был спустя два года отклонен парламентским большинством; против него выступило и правительство.
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В то же время, подчеркнул Миронов, в прошлом месяце "Справедливая Россия" инициировала новый пакет антикоррупционных законопроектов. Депутаты тогда предложили ввести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, что позволит подойти с антикоррупционными мерками к любому чиновнику, живущему не по средствам; предлагаем обязать совершеннолетних детей чиновников декларировать доходы и отменить условное наказание для взяточников.
"Без ужесточения законодательства победить коррупцию невозможно. Это хорошо понимают и в правоохранительных органах. Рассчитываю, что наше мнение, мнение Александра Бастрыкина будет все-таки услышано и необходимые стране антикоррупционные законы будут приняты", - отметил Миронов.
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Сергей МироновОбщество
Популярные комментарии
Я б даже и не сажал,до 3-го колена забрал всё и будь здоров(с запретом на занятие определённых должностей,а вернее любых кроме охранника и дворника).
16 июля, 16:39
Максим ϟϟ Гончаров
5410001
Да у них всё имущество появилось благодаря коррупции, логично его конфисковать, а потом уже назначать штрафы.
16 июля, 16:29
Ольга Андриянова(Пономарёва)
5101000
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