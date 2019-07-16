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РИА Новости
Тюменская область

Центр оценки профмастерства педагогов откроется в Тюмени осенью

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в сентябре 2019 года в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Распоряжение о создании центра подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. На базе учреждения в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень развития профмастерства педагогов, работающих с детьми всей области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов.
Кроме того, еще одной важной функцией данного учреждения будет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.
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"Нельзя не заметить, как меняются наши города и поселки, а вместе с ними создается новая экономика, общественная жизнь, новая среда для полезной, интересной и качественной жизни. Все делается ради наших детей и вместе с ними. Система образования обязана соответствовать изменениям, становиться разнообразней и интересней", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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