Центр оценки профмастерства педагогов откроется в Тюмени осенью

ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в сентябре 2019 года в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Распоряжение о создании центра подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. На базе учреждения в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень развития профмастерства педагогов, работающих с детьми всей области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов.

Кроме того, еще одной важной функцией данного учреждения будет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.