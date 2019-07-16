Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T15:18Z
https://ria.ru/20190716/1556578273.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153229/85/1532298582_0:97:1501:941_1036x0_80_0_0_c875e293c22333c4a49a91bd0fac719c.jpg
РИА Новости
Тюменская область

Тюменские власти выделили 190 млн рублей на расселение домов в двух районах

Вчера, 15:18
22
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области выделило субсидию в размере более 190 миллионов рублей из регионального бюджета на расселение 78 аварийных домов в Тобольском и Тюменском районах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Около 92 миллионов рублей направят на приобретение или предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в деревнях Медянки Татарские, село Бизино и деревня Подрезова Тобольского района. Всего расселят 35 жилых помещений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Тюменском районе переселят жителей 43 аварийных домов в поселке Боровский и селе Успенка. На эти цели будет израсходовано более 98 миллионов рублей.
По информации пресс-службы губернатора, Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую программу по ликвидации аварийного жилья, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных ветхими по состоянию на 1 января 2012 года.
Генеральный директор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин
10 июля, 13:45
Заявки регионов РФ на расселение жилья будут принимать на 2,5 года вперед
"На реализацию второй программы до 2023 года будет направлено 2,5 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ и 6,9 миллиарда рублей – из областного бюджета. Всего планируется расселить около 150 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьОбщество
Рекомендуем
Город Тюмень
Центр оценки профмастерства педагогов откроется в Тюмени осенью
РИА
Новости
Губернатор по Тверской области Игорь Руденя на встрече с руководством главного управления МЧС России
Руденя поручил усилить противопожарные меры в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери
Дом правительства Московской области
Геоинформационную систему Подмосковья дополнили региональными объектами
Лента
новостей
В подмосковной Ивантеевке построят детский сад на 190 мест
В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Хирурги во время операции на позвоночнике
Союзное государство может продлить программу лечения патологий позвоночника
Фестиваль WG Fest: День танкиста
Минск примет фестиваль "WG Fest: День танкиста"
Занятия йогой
В подмосковном Домодедово состоится фестиваль йоги для пенсионеров
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии строят Дом культуры
Возложение цветов к Вечному огню у братской могилы на Мемориале защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский
В КЧР прошел автопробег в память о защитниках перевалов Кавказа
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель 65 лет: может ли "вечная канцлер" из-за болезни оставить свой пост?
В Алтайском крае план по дорожному нацпроекту на 2019 год выполнили на 40%
Девушка на тренировке
В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"
Ямы и лужи на проезжей части
Более 10 тысяч ям ликвидировали во дворах Подмосковья за полтора месяца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39В Риме умер писатель, режиссер и драматург Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
Лента новостейМолния