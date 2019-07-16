Тюменские власти выделили 190 млн рублей на расселение домов в двух районах

ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области выделило субсидию в размере более 190 миллионов рублей из регионального бюджета на расселение 78 аварийных домов в Тобольском и Тюменском районах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Около 92 миллионов рублей направят на приобретение или предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в деревнях Медянки Татарские, село Бизино и деревня Подрезова Тобольского района. Всего расселят 35 жилых помещений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Тюменском районе переселят жителей 43 аварийных домов в поселке Боровский и селе Успенка. На эти цели будет израсходовано более 98 миллионов рублей.

По информации пресс-службы губернатора, Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую программу по ликвидации аварийного жилья, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных ветхими по состоянию на 1 января 2012 года.