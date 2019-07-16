В Кабардино-Балкарию из Ирака и Сирии за год возвратили семерых детей

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Семеро детей возвращены в Кабардино-Балкарию из Ирака и Сирии за последний год, на территории этих стран может оставаться еще более 60 детей из республики, сообщил министр по профилактике экстремизма и терроризма КБР Залим Кашироков.
"С прошлого года налажена активная работа по возвращению детей из Сирии и Ирака. На сегодняшний день в республику возвращено семеро детей. Это дети, чьи родители выехали в эти страны для участия в деятельности международных террористических организаций", - сказал Кашироков во вторник на пресс-конференции в Нальчике.
Он уточнил, что среди возвращенных детей - двое жителей Нальчика, по двое из Зольского и Эльбрусского районов и один из Урванского района.
"Все они находятся под опекой, трое детей воспитываются в семьях опекунов, официально закреплены за ними. Местные органы опеки и попечительства оказывают содействие, чтобы дети получили соответствующее внимание и социализировались в условиях мирной жизни", - отметил министр.
Он добавил, что серьезную работу по возвращению детей проводит уполномоченный по правам ребенка при главе КБР Светлана Тлинова, которая находится в постоянном контакте с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
"Эта работа носит централизованный характер. Есть данные о том, что на территории Сирии и Ирака могут находиться более 60 детей, чьи родители являются выходцами из Кабардино-Балкарии", - заявил Кашироков.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме. Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в августе.