В Кабардино-Балкарию из Ирака и Сирии за год возвратили семерых детей

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Семеро детей возвращены в Кабардино-Балкарию из Ирака и Сирии за последний год, на территории этих стран может оставаться еще более 60 детей из республики, сообщил министр по профилактике экстремизма и терроризма КБР Залим Кашироков.

"С прошлого года налажена активная работа по возвращению детей из Сирии и Ирака. На сегодняшний день в республику возвращено семеро детей. Это дети, чьи родители выехали в эти страны для участия в деятельности международных террористических организаций", - сказал Кашироков во вторник на пресс-конференции в Нальчике.

Он уточнил, что среди возвращенных детей - двое жителей Нальчика, по двое из Зольского и Эльбрусского районов и один из Урванского района.

"Все они находятся под опекой, трое детей воспитываются в семьях опекунов, официально закреплены за ними. Местные органы опеки и попечительства оказывают содействие, чтобы дети получили соответствующее внимание и социализировались в условиях мирной жизни", - отметил министр.

Он добавил, что серьезную работу по возвращению детей проводит уполномоченный по правам ребенка при главе КБР Светлана Тлинова, которая находится в постоянном контакте с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

"Эта работа носит централизованный характер. Есть данные о том, что на территории Сирии и Ирака могут находиться более 60 детей, чьи родители являются выходцами из Кабардино-Балкарии", - заявил Кашироков.