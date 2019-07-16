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РИА Новости

В горах Ингушетии нашли следы редкого переднеазиатского леопарда

Вчера, 15:10
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© Fotolia / mrisvПереднеазиатский леопард
Переднеазиатский леопард
© Fotolia / mrisv
Переднеазиатский леопард. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники государственного природного заповедника "Эрзи" в Ингушетии обнаружили на его территории следы редкого переднеазиатского леопарда, сообщает региональное правительство.
"Директор "Эрзи" Ахмед Мержоев сообщил, что на территории заповедника обнаружены следы переднеазиатского леопарда, который считается вымирающим. По его словам, все данные направлены в Минприроды России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Минприроды рассматривает вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.
Переднеазиатский подвид леопарда (кавказский барс) ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.
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