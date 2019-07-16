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РИА Новости

Житель Башкирии получил 17 лет колонии за убийство кредитора

Вчера, 15:05
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УФА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Башкирии отправил в колонию на 17 лет местного жителя, который убил знакомого из-за нежелания возвращать ему долг в миллион рублей, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
В августе 2017 года предприниматель занял у знакомого миллион рублей для развития бизнеса. В феврале 2018 года, не желая отдавать долг, бизнесмен решил убить кредитора, выяснило следствие.
"Он пригласил его на встречу под предлогом покупки оборудования, несколько раз ударил битой по голове, связал руки и ноги проволокой, надел на голову пакет, а затем обмотал голову, туловище, руки и ноги скотчем и пищевой пленкой. От полученных повреждений мужчина скончался. Тело обвиняемый сбросил на обочину дороги",- говорится в релизе.
На следующий день друзья убитого обратились в полицию. Следователи проверили круг общения пропавшего, и подозрение пало на обвиняемого, который последним виделся с ним. Кроме того, стало известно о его долге.
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"В ходе осмотра автомобиля обвиняемого в багажнике были обнаружены следы крови потерпевшего, там же была обнаружена и бейсбольная бита. Дальнейшими следственными действиями был установлен маршрут передвижений обвиняемого в день убийства, и тело потерпевшего было обнаружено",- отмечает управление.
Обвиняемый в ходе следствия отказался признать вину и добился рассмотрения дела присяжными. Те, однако, пришли к выводу, что он виновен.
"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет и постановлено выплатить близким погибшего компенсацию морального вреда в миллион рублей",- сообщает следствие.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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