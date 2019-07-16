Малый ракетный корабль "Углич" усилил группировку ВМФ в Средиземном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Углич" пополнил группировку кораблей ВМФ в Средиземном море, сообщила пресс-служба Черноморского флота.
"Углич" завершил прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и вошёл в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - говорится в сообщении.
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Малый ракетный корабль "Углич" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является первым серийным кораблём серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.