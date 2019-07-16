Медведев прошелся по центру Тулы

ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу во вторник посетил Тульский кремль, осмотрел достопримечательности исторического центра города, где сейчас создаётся музейный квартал, и прогулялся по благоустроенной набережной около кремля.

Экскурсию для премьера провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он рассказал о процессе реставрации главного архитектурного символа города - Тульского кремля. Главу правительства также сопровождал министр культуры РФ Владимир Мединский. Все вместе они зашли в Успенский собор Тульского кремля, где представители правительства осмотрели иконостас и ознакомились с ходом реставрационных работ, которые проводятся в рамках реализации национального проекта "Культура".

"Главное, что сделано качественно", - отметил Медведев, проходя по территории кремля и осматривая отреставрированные объекты.

Во время осмотра посетители, гулявшие в этот день в кремле, несколько раз останавливали главу правительства и просили сфотографироваться с ними. Сначала он сделал общее фото с группой педагогов, затем к главе кабмина подошёл молодой человек и попросил сделать с ним селфи.

Чуть позже, уже на набережной, к премьеру подошла супружеская пара, которая, судя по свадебному платью девушки, приехала прогуляться прямо из ЗАГСа. Они тоже попросили премьера сфотографироваться на память. Поле этого с той же просьбой к нему подошла и ещё одна пара местных жителей.

Поле прогулки по кремлю премьер и сопровождающие его губернатор и глава Минкультуры свернули на улицу Металлистов, где создаётся музейный квартал. Мединский рассказал главе кабмина о ходе его создания. По плану городских властей, здесь будут работать филиалы-представительства Государственного исторического музея и ведущих музеев области, они разместятся в отреставрированных исторических зданиях XVIII - XIX веков.

Медведев осмотрел строительную площадку одного из реставрируемых объектов, остановился у нескольких стендов и изучил размещенные там презентации. В это время к премьеру подошел руководитель местной благотворительной организации, которая располагается в одном из зданий на улице Металлистов. Он рассказал о проблемах с финансированием организации и попросил о помощи в получении профильного президентского гранта. Медведев пообещал помочь и предложил главе фонда передать необходимые документы главе региона.

После этого глава кабмина прошелся по Тульской набережной - это зона отдыха с ландшафтным парком и спуском к реке Упе, ее создание было завершено в прошлом году. Обновлённая территория включает в себя не только набережную Упы, но и улицу Металлургов, ее исторический квартал, Крестовоздвиженскую площадь, часть улицы Советской и сквер имени Мосина.

Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества, относящийся к XVI веку, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих древних крепостей, сохранивших свой первозданный облик. Как отмечено в справочных материалах к визиту Медведева, основные работы по реставрации и благоустройству территории Тульского кремля, предусмотренные программой его перспективного развития и реставрации, завершились к осени 2014 года. Сейчас завершена и реконструкция бывших зданий электростанции и подстанции с объединением их в единый музейно-выставочный комплекс, общая площадь которого превышает 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты новые экспозиции Музеев истории и археологии Тульского кремля, а также Военно-исторического музея.

В Туле сейчас создаётся музейный квартал, предполагающий организацию в центре города сети представительств ведущих музеев региона, в частности, Ясной поляны, Куликова поля, Музея оружия, Поленово. Всего музейный квартал, создаваемый в черте улицы Металлистов, которая в большей степени сохранила свой исторический облик, включает девять объектов культурного наследия. Окончание работ и открытие музейного квартала в Туле намечено на конец 2020 года.