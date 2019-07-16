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РИА Новости

Медведев прошелся по центру Тулы

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Тульского кремля. 16 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Тульского кремля. 16 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Тульского кремля. 16 июля 2019
ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу во вторник посетил Тульский кремль, осмотрел достопримечательности исторического центра города, где сейчас создаётся музейный квартал, и прогулялся по благоустроенной набережной около кремля.
Экскурсию для премьера провёл губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он рассказал о процессе реставрации главного архитектурного символа города - Тульского кремля. Главу правительства также сопровождал министр культуры РФ Владимир Мединский. Все вместе они зашли в Успенский собор Тульского кремля, где представители правительства осмотрели иконостас и ознакомились с ходом реставрационных работ, которые проводятся в рамках реализации национального проекта "Культура".
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"Главное, что сделано качественно", - отметил Медведев, проходя по территории кремля и осматривая отреставрированные объекты.
Во время осмотра посетители, гулявшие в этот день в кремле, несколько раз останавливали главу правительства и просили сфотографироваться с ними. Сначала он сделал общее фото с группой педагогов, затем к главе кабмина подошёл молодой человек и попросил сделать с ним селфи.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исторического центра Тулы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исторического центра Тулы
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исторического центра Тулы
Чуть позже, уже на набережной, к премьеру подошла супружеская пара, которая, судя по свадебному платью девушки, приехала прогуляться прямо из ЗАГСа. Они тоже попросили премьера сфотографироваться на память. Поле этого с той же просьбой к нему подошла и ещё одна пара местных жителей.
Поле прогулки по кремлю премьер и сопровождающие его губернатор и глава Минкультуры свернули на улицу Металлистов, где создаётся музейный квартал. Мединский рассказал главе кабмина о ходе его создания. По плану городских властей, здесь будут работать филиалы-представительства Государственного исторического музея и ведущих музеев области, они разместятся в отреставрированных исторических зданиях XVIII - XIX веков.
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Медведев осмотрел строительную площадку одного из реставрируемых объектов, остановился у нескольких стендов и изучил размещенные там презентации. В это время к премьеру подошел руководитель местной благотворительной организации, которая располагается в одном из зданий на улице Металлистов. Он рассказал о проблемах с финансированием организации и попросил о помощи в получении профильного президентского гранта. Медведев пообещал помочь и предложил главе фонда передать необходимые документы главе региона.
После этого глава кабмина прошелся по Тульской набережной - это зона отдыха с ландшафтным парком и спуском к реке Упе, ее создание было завершено в прошлом году. Обновлённая территория включает в себя не только набережную Упы, но и улицу Металлургов, ее исторический квартал, Крестовоздвиженскую площадь, часть улицы Советской и сквер имени Мосина.
Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества, относящийся к XVI веку, его строительство завершилось в 1520 году. Это одна из немногих древних крепостей, сохранивших свой первозданный облик. Как отмечено в справочных материалах к визиту Медведева, основные работы по реставрации и благоустройству территории Тульского кремля, предусмотренные программой его перспективного развития и реставрации, завершились к осени 2014 года. Сейчас завершена и реконструкция бывших зданий электростанции и подстанции с объединением их в единый музейно-выставочный комплекс, общая площадь которого превышает 6 тысяч квадратных метров. Здесь для посетителей открыты новые экспозиции Музеев истории и археологии Тульского кремля, а также Военно-исторического музея.
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В Туле сейчас создаётся музейный квартал, предполагающий организацию в центре города сети представительств ведущих музеев региона, в частности, Ясной поляны, Куликова поля, Музея оружия, Поленово. Всего музейный квартал, создаваемый в черте улицы Металлистов, которая в большей степени сохранила свой исторический облик, включает девять объектов культурного наследия. Окончание работ и открытие музейного квартала в Туле намечено на конец 2020 года.
Также в городе реализуется урбанистический проект "Тульская набережная", важной чертой обновлённого центра стала и реализованная программа "Чистое небо" - для электрических, телефонных и интернет-кабелей в специальных трубах было отведено пространство под землёй. Весной 2020 года, в рамках завершающего этапа озеленения территории, будет высажено свыше 2 тысяч квадратных метров цветников из многолетних, луковичных и злаковых растений, ими украсят береговые склоны.
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
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