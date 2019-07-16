Вершинин обсудил с послом Египта ближневосточный процесс

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ближневосточный мирный процесс, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийское урегулирование, ближневосточный мирный процесс, а также ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны подчеркнули близость подходов к урегулированию региональных конфликтов политико-дипломатическими методами, отмечает МИД.