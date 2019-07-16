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РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Египта ближневосточный процесс

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ближневосточный мирный процесс, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийское урегулирование, ближневосточный мирный процесс, а также ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении ведомства.
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9 июля, 11:57
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Стороны подчеркнули близость подходов к урегулированию региональных конфликтов политико-дипломатическими методами, отмечает МИД.
Кроме того, дипломаты обсудили укрепление внешнеполитической координации двух стран на международных площадках, в том числе ООН.
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Сергей ВершининРоссияЕгипетВ мире
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