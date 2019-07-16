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РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержали четырех подозреваемых в убийстве бездомного

Вчера, 14:55
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Четверо молодых людей, подозреваемых в убийстве бездомного по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения, задержаны в Нижнем Новгороде, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.
Утром 4 июля возле торгового центра на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
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"В ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что убийство мужчины было совершено группой молодежи по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения. 15 июля были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Нижнего Новгорода в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления и роль каждого из подозреваемых.
"В ходе расследования будет также проверена причастность задержанных к совершению других преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается", - отмечается в сообщении.
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