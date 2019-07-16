В Нижнем Новгороде задержали четырех подозреваемых в убийстве бездомного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Четверо молодых людей, подозреваемых в убийстве бездомного по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения, задержаны в Нижнем Новгороде, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.

Утром 4 июля возле торгового центра на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"В ходе предварительного следствия отрабатывалась версия о том, что убийство мужчины было совершено группой молодежи по мотивам ненависти к социально неблагополучным слоям населения. 15 июля были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Нижнего Новгорода в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении СУСК.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и роль каждого из подозреваемых.