Против ставропольского депутата возбудили третье уголовное дело

НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уже третье уголовное дело в отношении депутата думы Ставрополья Алексея Назаренко, подозреваемого в мошенничестве, его объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.

"По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года, замещая должность помощника генерального директора ООО "Инженер", в рамках исполнения государственного контракта на объекте "Легкоатлетический манеж" похитил бюджетные средства в сумме более 8,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он подготовил документы на установку в легкоатлетическом манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом.

"При этом подозреваемый в документах указал начальную стоимость системной вентиляции", - уточняет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Следователь объявил депутата в розыск", - подчеркивается в сообщении.