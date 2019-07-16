Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T14:46Z
https://ria.ru/20190716/1556576125.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Против ставропольского депутата возбудили третье уголовное дело

Вчера, 14:46
294
НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уже третье уголовное дело в отношении депутата думы Ставрополья Алексея Назаренко, подозреваемого в мошенничестве, его объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года, замещая должность помощника генерального директора ООО "Инженер", в рамках исполнения государственного контракта на объекте "Легкоатлетический манеж" похитил бюджетные средства в сумме более 8,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
12 июля, 16:00
Посмертные уголовные дела против Хачатуряна оправдают его дочерей - адвокат
Отмечается, что он подготовил документы на установку в легкоатлетическом манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом.
"При этом подозреваемый в документах указал начальную стоимость системной вентиляции", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Следователь объявил депутата в розыск", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили в отношении Назаренко два уголовных дела по статьям "Ограничение конкуренции" и "Присвоение" УК РФ. По данным СК, в 2017 году депутат и его знакомая вступили в картельный сговор для ограничения конкуренции при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов. Кроме того, как считает следствие, Назаренко, замещая должность генерального директора ООО "Кавказстройинвест", купил за счет денег организации два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Также, по данным следователей, Назаренко получил в кассе предприятия под авансовый отчет свыше 13,5 миллиона рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.
Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
11 июля, 00:11
Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга
610010
Обсудить 1
Следственный комитет РФРоссияСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
СК проверит ростовских полицейских после сообщения о вымогательстве
РИА
Новости
Юрист прокомментировал идею вернуть наказание в виде конфискации имущества
Вселенский патриарх Варфоломей
Три греческих священника покинули Константинополь и перешли в РПЦЗ
Житель Башкирии получил 17 лет колонии за убийство кредитора
Лента
новостей
В Нижнем Новгороде задержали четырех подозреваемых в убийстве бездомного
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
В Госдуме объяснили причину заминки суда Амстердама со скифским золотом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
Хаменеи пригрозил ответить на задержание иранского танкера в Гибралтаре
В одесском лагере, где отравились 57 человек, нашли возбудителя дизентерии
Источник сообщил об ударе арабской коалиции по военному институту в Йемене
Болгарские полицейские
Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
Замок на смартфоне
ГД приняла во II чтении проекты об уточнении понятия "шпионских" устройств
Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю
Актриса Ольга Вяликова
Умерла актриса Ольга Вяликова
В Финляндии задержали россиянина с фальшивыми документами
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Судебный процесс по скифскому золоту будут затягивать, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Лента новостейМолния