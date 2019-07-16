Против ставропольского депутата возбудили третье уголовное дело

НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уже третье уголовное дело в отношении депутата думы Ставрополья Алексея Назаренко, подозреваемого в мошенничестве, его объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 по март 2018 года, замещая должность помощника генерального директора ООО "Инженер", в рамках исполнения государственного контракта на объекте "Легкоатлетический манеж" похитил бюджетные средства в сумме более 8,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он подготовил документы на установку в легкоатлетическом манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом.
"При этом подозреваемый в документах указал начальную стоимость системной вентиляции", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Следователь объявил депутата в розыск", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили в отношении Назаренко два уголовных дела по статьям "Ограничение конкуренции" и "Присвоение" УК РФ. По данным СК, в 2017 году депутат и его знакомая вступили в картельный сговор для ограничения конкуренции при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов. Кроме того, как считает следствие, Назаренко, замещая должность генерального директора ООО "Кавказстройинвест", купил за счет денег организации два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Также, по данным следователей, Назаренко получил в кассе предприятия под авансовый отчет свыше 13,5 миллиона рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.