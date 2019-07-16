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РИА Новости

В Сочи восстановили движение поездов после падения крыши кафе на пути

Вчера, 14:39
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Движение поездов в Сочи, нарушенное из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на пути, восстановлено, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что во вторник днем из-за порывов ветра с пляжного кафе в Сочи сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала на контактную группу железнодорожной сети. В результате были задержаны четыре электропоезда, междугородные поезда двигались с задержкой. Движение поездов было организовано в реверсивном режиме.
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"По состоянию на 13.45 работы по уборке металлопрофиля с контактной группы железнодорожной сети завершены. Движение поездов организованно в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным Северо-Кавказской железной дороги, до полутора часов задерживаются поезда: №6013 Горячий Ключ - Имеретинский курорт, №6805 Туапсе – Имеретинский курорт, №6806 Имеретинский курорт – Туапсе, №492 Адлер – Казань, №6004 Аэропорт Сочи – Туапсе.
"Посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург. Легкие повреждения, царапины, получил один пассажир. ОАО "РЖД" предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Также власти предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над морем. Утром из-за дождей был подтоплен участок федеральной трассы в Адлерском районе. Также в Адлерском районе оказались подтоплены 11 придомовых территорий.
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