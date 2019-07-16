Юрист прокомментировал идею вернуть наказание в виде конфискации имущества

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Причиненный финансовыми преступлениями ущерб компенсируется с помощью ареста имущества и его последующей продажи, поэтому возврат в УК РФ наказания в виде конфискации имущества не актуален, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин в "целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба" предложил вернуть конфискацию имущества в УК РФ как дополнительный вид наказания. Кроме того, Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц, потому что часто их используют для вывода за рубеж денег, полученных коррупционным путем.

"Эта норма была, и вроде в 2003 году перестала существовать, это уже пройденный этап. На мой взгляд, в этом нет необходимости. Если мы говорим, что государство должно компенсировать ущерб, то есть другой инструмент. В рамках уголовного дела накладывается арест на имущество, и после вынесения обвинительного приговора это имущество реализуется, либо обращается в доход государству. Абсолютно работающий инструмент. А конфискация - это дополнительный отдельный вид санкций, я как защитник против", - сказал Грибаков.