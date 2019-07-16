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РИА Новости

Юрист прокомментировал идею вернуть наказание в виде конфискации имущества

Вчера, 14:38
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Причиненный финансовыми преступлениями ущерб компенсируется с помощью ареста имущества и его последующей продажи, поэтому возврат в УК РФ наказания в виде конфискации имущества не актуален, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин в "целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба" предложил вернуть конфискацию имущества в УК РФ как дополнительный вид наказания. Кроме того, Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц, потому что часто их используют для вывода за рубеж денег, полученных коррупционным путем.
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"Эта норма была, и вроде в 2003 году перестала существовать, это уже пройденный этап. На мой взгляд, в этом нет необходимости. Если мы говорим, что государство должно компенсировать ущерб, то есть другой инструмент. В рамках уголовного дела накладывается арест на имущество, и после вынесения обвинительного приговора это имущество реализуется, либо обращается в доход государству. Абсолютно работающий инструмент. А конфискация - это дополнительный отдельный вид санкций, я как защитник против", - сказал Грибаков.
Комментируя инициативу об уголовной ответственности для юрлиц, адвокат сказал, инструменты противодействия таким юрлицам существуют и сейчас, но они находятся вне рамок уголовного законодательства. По его мнению, введение такой ответственности для компаний поможет бороться с ними еще эффективнее, она должна представлять собой финансовую ответственность.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
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