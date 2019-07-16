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РИА Новости

В одесском лагере, где отравились 57 человек, нашли возбудителя дизентерии

Вчера, 14:22
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Возбудителя дизентерии нашли в лагере "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе Одесской области, где отравились 57 человек, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава Украины.
Одиннадцатого июля в медучреждения с симптомами отравления были госпитализированы 54 ребенка и 3 взрослых. В Госслужбе по ЧС сообщили, что по состоянию на понедельник в больницах оставалось 13 человек, 12 из которых - дети.
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"Причиной массового заболевания стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи. В результате таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделением от больных и в пробах пищевой продукции, которую потребляли дети, Shigella flexneri (возбудитель дизентерии - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе расследования был выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В частности, отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока, факты приготовления блюд, которые не входят в перечень согласованного меню заведения; дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды и прочие.
Как сообщает местное издание "Думская", и.о. главы губернатора Одесской области Светлана Шаталова, заявила, что лагерь будет закрыт "до приведения его в соответствие с санитарными нормами и окончания проверки соблюдения лицензионных условий".
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Минздрав УкраиныОдесская областьУкраинаВ мире
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