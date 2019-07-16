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РИА Новости

Ученые выяснили, почему лекарства не могут полностью уничтожить ВИЧ

Вчера, 14:20
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© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthВИЧ атакует клетку человека
ВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Наблюдения за работой иммунных клеток уникальных носителей ВИЧ, на которых вирус почти не действует, помогли ученым понять, почему антиретровирусная терапия не способна полностью уничтожить "чуму XX века". Их выводы были опубликованы в журнале Nature Immunology.

"Мы показали, что антиретровирусная терапия оставляет большие бреши в оборонных укреплениях иммунной системы. Это объясняет то, почему иммунитет не может справиться с инфекцией после завершения приема лекарств. Теперь мы знаем, где находятся эти "дыры", но возник вопрос – как именно следует их закрывать", — рассказывает Даниэль Кауфманн (Daniel Kaufmann) из университета Монреаля (Канада).

Заражение ВИЧ и многими другими опасными вирусами обычно протекает в два этапа. Сначала вирус активно размножается в организме новой жертвы, что приводит к активации иммунитета и появлению недомогания, похожего по симптомам на грипп. Когда организм начинает бороться с вирусом, инфекция переходит в хроническую стадию, постепенно истощая иммунитет.
Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.
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При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.
Крайне малое число носителей ВИЧ, примерно 0,3% больных, не нуждается в подобной терапии - их иммунитет по пока неизвестным причинам более эффективно борется с инфекцией и сдерживает ее распространение без помощи лекарств. Многие подобные люди, так называемые "нонпрогрессоры", живут с инфекцией уже более трех десятков лет, не страдая от резкого снижения в уровне CD4-клеток.
Генетики, вирусологи и молекулярные биологи уже много лет изучают их лимфоциты и ДНК в надежде понять, что защищает их иммунитет от истощения, и трансплантировать эти уникальные особенности в организм других больных, которым повезло меньше.
Кауфманн и его коллеги провели одно из самых масштабных исследований такого рода, организовав своеобразную "перепись" среди Т-клеток и прочих иммунных телец, присутствующих в образцах крови у обычных носителей ВИЧ и людей, на которых вирус почти не действует.
Ученых интересовало то, работа каких генов в этих клетках у них отличалась и как эти отличия могли влиять на взаимодействия между вирусом и организмом человека. Дополнительно биологи проанализировали то, как изменилась работа тех же самых генов у больных, проходивших антиретровирусную терапию.
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Это позволило им проследить за тем, как лекарства влияли на иммунные клетки, а также тем, было ли их действие похоже на то, что происходит в организме "нонпрогрессоров". Этот анализ раскрыл несколько важных сходств и различий в работе лимфоцитов у всех трех категорий больных.
К примеру, в иммунных тельцах людей, необычно хорошо сопротивлявшихся ВИЧ, а также в немногочисленных выживших лимфоцитах "обычных" больных были активны гены, связанные с работой и ростом трех подтипов Т-клеток –TH-1, TH-17 и TH-22. Они, как отмечают ученые, особенно активно распознавали вирусные частицы и уничтожали их, что, вероятно, помогает "нонпрогрессорам" сдерживать инфекцию.
Что интересно, подобные клетки чаще встречаются не в крови, а в кишечнике человека, где, как сегодня считают исследователи, протекает острая фаза заражения ВИЧ и его фактическое проникновение в организм. Скорее всего, они играют ведущую роль в сдерживании инфекции, так как снижение активности связанных с ними генов или пониженное число этих телец ведет к ускоренному развитию инфекции.
Антиретровирусная терапия, как обнаружили Кауфманн и его коллеги, тоже воздействует на эти участки ДНК, но не так, как это происходит в организме "нонпрогрессоров". Активность части генов вырастает, тогда как другие оказались подавлены, что заметно ослабило способность иммунитета сопротивляться инфекции.
Соответственно, если понять, как "переключить" гены в нужное положение, то можно создать средство, которое не излечит человека от ВИЧ, но переведет инфекцию в такое состояние, что она перестанет прогрессировать. Что для этого надо сделать, ученые планируют выяснить в ближайшее время.
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