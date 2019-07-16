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РИА Новости

Эксперты согласовали проект обращения лидеров СНГ к юбилею Победы

Вчера, 14:12
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Эксперты согласовали проект обращения глав государств к жителям стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, после внутренних процедур документ будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, сообщила во вторник пресс-служба Исполкома содружества.
"Пятнадцатого-шестнадцатого июля 2019 года… состоялось заседание экспертной группы по согласованию проектов обращения глав государств - участников СНГ к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и решения Совета глав государств СНГ по данному вопросу… Эксперты рассмотрели поступившие к документам замечания и большинством голосов согласовали проекты обращения и соответствующего решения", - говорится в сообщении на сайте исполкома.
По данным пресс-службы, в заседании приняли участие полномочные представители и эксперты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Исполкома содружества.
"Исполнительному комитету СНГ предложено направить материалы заседания в страны содружества для внутригосударственного согласования доработанных проектов документов, после чего внести их в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
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В проекте обращения говорится, в частности, что Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – "немеркнущее событие для народов государств - участников СНГ, символизирующее несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от "коричневой чумы". Подчеркивается решающий вклад народов стран содружества в достижение полной и окончательной Победы над фашизмом.
Кроме того, осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма.
"Подчеркивается ведущая роль ООН в деле поддержания мира и призывается к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права", - добавили в пресс-службе.
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