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РИА Новости
Тверская область

Руденя поручил усилить противопожарные меры в Тверской области

Вчера, 14:10
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор по Тверской области Игорь Руденя на встрече с руководством главного управления МЧС России
Губернатор по Тверской области Игорь Руденя на встрече с руководством главного управления МЧС России
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 июл – РИА Новости. Ряд предложений по обеспечению пожарной безопасности в Верхневолжье внес на встрече с руководством главного управления МЧС России по Тверской области губернатор Игорь Руденя.
"Необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения в лесных массивах, а также создать стационарные пункты круглосуточного наблюдения в пожароопасных местах: рядом с торфяниками и в других точках", - сказал Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, на встрече в числе прочих вопросов обсуждалась поддержка добровольных пожарных команд Верхневолжья. Сейчас в регионе действует 137 таких команд общей численностью более 5600 человек.
Как отметили в пресс-службе, с начала июля в регионе увеличена группировка сил и средств, обеспечивающих наземный мониторинг пожарной обстановки. Для тушения лесных пожаров с воздуха в области применяется вертолет МЧС Ка-32 с водосливным устройством и приспособлением для посадки на неподготовленные площадки. Всего в проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в 2019 году задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.
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Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией "Роскосмос" начата работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров.
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Тверская областьИгорь Руденя
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