Руденя поручил усилить противопожарные меры в Тверской области

ТВЕРЬ, 16 июл – РИА Новости. Ряд предложений по обеспечению пожарной безопасности в Верхневолжье внес на встрече с руководством главного управления МЧС России по Тверской области губернатор Игорь Руденя.

"Необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения в лесных массивах, а также создать стационарные пункты круглосуточного наблюдения в пожароопасных местах: рядом с торфяниками и в других точках", - сказал Руденя.

По сообщению пресс-службы областного правительства, на встрече в числе прочих вопросов обсуждалась поддержка добровольных пожарных команд Верхневолжья. Сейчас в регионе действует 137 таких команд общей численностью более 5600 человек.

Как отметили в пресс-службе, с начала июля в регионе увеличена группировка сил и средств, обеспечивающих наземный мониторинг пожарной обстановки. Для тушения лесных пожаров с воздуха в области применяется вертолет МЧС Ка-32 с водосливным устройством и приспособлением для посадки на неподготовленные площадки. Всего в проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в 2019 году задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.