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РИА Новости

Трутнев оценил ситуацию по ликвидации ЧС в Забайкалье как неравномерную

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЧИТА, 16 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев охарактеризовал ситуацию, связанную с ликвидацией последствий ЧС по апрельским степным пожарам в Забайкалье как неравномерную.
"Ситуация неравномерная. Первое – все необходимые деньги по линии правительства Российской Федерации выделены своевременно и доведены до региона. Второе – самое сложное – это работы по строительству и предоставлению жилья, работы по строительству мостов, библиотеки, дома культуры, чабанских стоянок. Эти работы идут с затяжкой графиков строительства, достаточно медленно, к сожалению, люди подбирают квартиры - те, кто принял покупать жилье на вторичном рынке", - сказал Трутнев во вторник на встрече с журналистами в Чите.
На совещании, проходившем в Чите во вторник, были названы фамилии членов правительства, работой которых Юрий Трутнев оказался не доволен. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отметил, что в случае затягивания сроков исполнения указа президента будут предприняты кадровые решения. "Конечно, мы будем смотреть, как будут выполняться работы и принимать все необходимые меры дисциплинарного характера и кадрового, если соответствующие сроки, поставленные президентом, не будут выполняться", - сказал Осипов.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.
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Президентом России Владимиром Путиным в апреле был подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
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Юрий ТрутневЗабайкальский крайОбщество
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